Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса сохраняется

Угроза третьей волны коронавируса сохраняется, говорить о полной победе над инфекцией преждевременно. Такое мнение выразил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько в администрации президента считают реальной угрозу третьей волны коронавируса.

Песков отметил, что созданный при правительстве штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса, в стране сохраняется целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. При этом он подчеркнул, что статистика заболеваемости в РФ дает повод для осторожного оптимизма. Тем не менее пресс-секретарь главы государства считает необходимым сохранять действующие ограничения и рекомендации.

Во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ковидом в России сейчас снижается, и говорить о третьей волне эпидемии преждевременно.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране.