Facebook и Twitter привлекут к ответственности, если они не сообщат о локализации данных

Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. В случае отсутствия ответа их привлекут к ответственности. Как передает Trend, об этом заявили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google. В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении к ответственности зарубежных компаний за нарушение российского законодательства", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что весной 2019 года Facebook и Twitter были оштрафованы по решению суда на 3 тыс. рублей за данное нарушение. В этом же году в КоАП РФ были внесены изменения.

"В 2020 году суд оштрафовал компании Twitter и Facebook - каждую на 4 млн рублей. На сегодняшний день администрация Twitter не оплатила штраф. Facebook штраф оплатил. Однако обе компании до сих пор не отреагировали на требования Роскомнадзора предоставить необходимую информацию о локализации баз данных граждан РФ", - сказали в пресс-службе.

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию нашей страны.

За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное нарушение - от 6 млн до 18 млн рублей.