Россия представила свой павильон на "Экспо-2020" в Дубае

Презентация российского павильона на "Экспо-2020" состоялась в среду в Дубае на форуме Russia Creates. В мероприятии приняли участие замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев и глава департамента по работе с иностранными участниками "Экспо-2020" Омар Шехадех, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Павильон РФ станет одним из крупнейших на этой всемирной выставке, а его темой станет "Творческий разум: определяя будущее".

"Наша экспозиция продемонстрирует, как творческий разум находит свое проявление в каждой сфере человеческой жизни, - подчеркнул Алексей Груздев. - Россия открыта, инновационна, созидательна, Россия может внести существенный вклад в будущее развитие [мира]". По его словам, в рамках "Экспо-2020" также запланированы культурная и деловая программа, которые будут отражать такие темы, как медицина, инновации, креативная экономика. Замминистра также выразил уверенность, что выставка "пройдет на самом высоком уровне".

Амбассадор павильона РФ на "Экспо-2020" Виктория Лопырева в разговоре с ТАСС отметила, что выставка даст возможность "показать всему миру, что в России живут талантливые и креативные люди". "Любые международные мероприятия также являются драйвером развития туризма. Когда жители ОАЭ и других стран Ближнего Востока побывают в российском павильоне, станут гостями наших мероприятий [в рамках "Экспо-2020"], у них определенно появится интерес посетить Россию", - сказала она.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий оргкомитет российского участия, отмечал, что Россия получила одну из лучших площадок на "Экспо" - "буквально перед входом". Ее площадь превысит 4,5 тыс. кв. м. Павильон будет представлять из себя уникальную конструкцию сферической формы высотой более 25 м.

"Экспо-2020" была перенесена на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это крупнейшая международная выставка с участием более 170 стран, которые каждые пять лет демонстрируют достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.