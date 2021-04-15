Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и закрывает с Танзанией

Россия с четверга (15 апреля) до 1 июня, согласно решению федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этих странах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению штаба, все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией будут приостановлены. Останутся только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, но их максимально разрешенная частота сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании РФ и Турции. Со стороны России назначенным перевозчиком останется "Аэрофлот", компания уже заявила, что продолжит с 15 апреля выполнять полеты в Стамбул два раза в неделю.

Более того, по решению штаба, можно будет выполнять чартерные рейсы, необходимые для продолжения строительства АЭС "Аккую".