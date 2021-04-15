В России выявили 8 944 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 944, до 4 675 153. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и в Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области и в Еврейской автономной области (по 0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 719 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 565 - в Московской области, 240 - в Ростовской области, 211 - в Нижегородской области, 196 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 269 307 человек.