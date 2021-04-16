В России выявили 8 995 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 995, до 4 684 148. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области и Еврейской автономной области (по 0,02%).
В частности, за сутки было выявлено 704 случая заражения в Санкт-Петербурге, 595 - в Московской области, 242 - в Ростовской области, 219 - в Нижегородской области, 194 - в Самарской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 268 796 человек.
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