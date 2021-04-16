МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США

Россия 16 апреля 2021 22:34 (UTC+04:00)
МИД России опубликовал список ответных мер на санкции США

Россия закрывает въезд в страну бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону и экс-директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Роберту Вулси. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Закрыт въезд Джону Болтону, бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН, и Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ", - информировали в дипведомстве.

Россия также закрыла въезд на территорию страны генеральному прокурору Соединенных Штатов Меррику Гарленду и директору Федерального бюро расследований (ФБР) Кристоферу Рэю. Помимо этого в списке американских граждан, которым запрещено въезжать в РФ, содержится еще шесть фамилий.

"В ответ на введенные 2 марта администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса", - отмечается в сообщении.

Первым номером в списке идет Гарленд, шестым - Рэй. В список также попали директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник президента по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс и директор Национальной разведки Эврил Хейнс.

Как отметили в МИД РФ, решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры принято из-за "беспрецедентного характера спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях".

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