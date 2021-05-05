На Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в среду в Республике Алтай неподалеку от села Беляши. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает Trend.
"[Землетрясение произошло] в 30 км от населенного пункта Беляши - это одноэтажные постройки, в основном деревянные здания. Местное население ощущало слабые точки. Нарушений инфраструктуры нет, жертв и разрушений нет. В донесении [указана] 4,5 магнитуда", - сообщили в пресс-службе.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло около 10:58 мск, его эпицентр располагался неподалеку от границы с Казахстаном.
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