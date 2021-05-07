Россия пообещала показать на "Экспо-2020" в Дубае лучшее, что создано в стране

Россия покажет на всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" (Expo 2020) в Дубае лучшее, что создано в стране, а также примет активное участие в культурной и деловой программе этого мероприятия. Об этом в четверг заявил заместитель министра промышленности и торговли России, генеральный комиссар российского павильона на "Экспо-2020" Алексей Груздев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия серьезно готовится к "Экспо" в Дубае. Мы намерены принять самое активное участие в деловой и культурной программе, а также продемонстрировать миру все самое лучшее, что создано в нашей стране и создается прямо сейчас в самых разных сферах, включая инновации и креативную индустрию", - приводится его заявление в полученном ТАСС пресс-релизе по итогам встречи стран-участников всемирной выставки (замминистра не присутствовал на встрече и направил обращение).

Груздев выразил уверенность, что "Экспо-2020" "станет ярким олицетворением победы человечества, объединившего свои знания и усилия для противостояния новой угрозе" - пандемии COVID-19.

Тема участия России в "Экспо-2020" - "Творческий разум: определяя будущее". На выставку будут приглашены российские регионы и крупные компании и стартапы из разных секторов экономики, в том числе финансовые, энергетические и технологические предприятия.

Павильон России относится к категории экстрабольших и занимает площадь более 4,5 тыс. кв. м. Он будет представлять из себя уникальную конструкцию сферической формы высотой более 25 м.

Ранее в интервью ТАСС Алексей Груздев выразил уверенность, что "Экспо-2020" придаст мощный импульс торгово-экономическим отношениям между Россией и ОАЭ, а также связям двух стран в сфере туризма.

"Экспо-2020" из-за пандемии COVID-19 была перенесена и пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака. В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.