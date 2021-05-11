СК детально установит причины стрельбы в казанской гимназии

Следственный комитет России примет все меры для установления причин стрельбы в гимназии в Казани и даст оценку всем обстоятельствам, способствовавшим этой трагедии.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в соболезновании председателя СК Александра Бастрыкина.

"Хочу заверить, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего. Следователи тщательным образом изучат и дадут правовую оценку всем обстоятельствам, которые способствовали совершению этого жестокого и циничного преступления", - подчеркнул Бастрыкин.

На оперативном совещании он заслушал руководство следственного управления СК России по Республике Татарстан о первых результатах расследования уголовного дела о нападении на гимназию, сообщили в пресс-службе СК.