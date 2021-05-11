Напавший на школу в Казани приобрел оружие в Йошкар-Оле

Молодой человек, устроивший стрельбу в школе Казани, приобрел оружие в одном из магазинов столицы Республики Марий Эл - Йошкар-Оле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, 21 пострадал. Нападавший задержан.

"Оружие было куплено в Йошкар-Оле", - сказал собеседник агентства. При этом насколько законно было приобретено оружие и получены разрешительные документы, будет устанавливать следствие.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что оружие было выдано напавшему на школу на законных основаниях в соответствии с действующим законодательством.