Напавший на школу в Казани приобрел оружие в Йошкар-Оле
Молодой человек, устроивший стрельбу в школе Казани, приобрел оружие в одном из магазинов столицы Республики Марий Эл - Йошкар-Оле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, 21 пострадал. Нападавший задержан.
"Оружие было куплено в Йошкар-Оле", - сказал собеседник агентства. При этом насколько законно было приобретено оружие и получены разрешительные документы, будет устанавливать следствие.
Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что оружие было выдано напавшему на школу на законных основаниях в соответствии с действующим законодательством.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является уникальным пространством, где существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество
Международный фестиваль "Звучит Москва" – Азербайджанский хормейстер вместе с зарубежными коллегами выбрал лучшие вокальные коллективы
Министр обороны Азербайджана посетил подразделения, дислоцирующиеся на освобожденных территориях (ФОТО)
Воспитанники Айбениз Гашимовой признаны лучшими в American Edition - организаторы из США, Великобритании, Италии (ФОТО)
Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран – Сергей Лавров
Очередная жертва минного террора: не отправляйтесь на эти территории без разрешения – репортаж Trend TV
Северная Македония является для Грузии вдохновляющим примером с точки зрения успешной интеграции в НАТО - Зурабишвили
Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидаются еще более значительные партии - Лавров
Президент Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны
Президент Ильхам Алиев: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой