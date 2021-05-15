В России после коронавируса выздоровели 9 866 человек за сутки

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 866, что стало максимумом за месяц. Всего уже выздоровели 4 547 500 человек. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 676 пациентов в Санкт-Петербурге, 551 - в Московской области, 263 - в Республике Ингушетия, 208 - в Псковской области, 204 - в Саратовской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 790, до 4 931 691. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Тыва (0,03%). В частности, за сутки было выявлено 749 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 671 - в Московской области, 205 - в Ростовской области, 131 - в Воронежской области, 125 - в Нижегородской области. В настоящее время в России продолжают лечение 268 711 человек.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 073, до 1 134 308. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,27%. Днем ранее было выявлено 3 818 случаев, что стало максимумом с 17 января.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 186, следует из сообщения штаба.