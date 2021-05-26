Глава МИД РФ проведет переговоры с главой МИД Йемена

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня встретится в Сочи с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йемена Ахмедом Авадом бин Мубараком, который находится в России с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На переговорах стороны подробно обсудят вопросы комплексного мирного урегулирования военно-политического кризиса в Йемене, отметили в МИД РФ. "Рассматриваем предстоящую встречу министров как составную часть нашей адресной работы со всеми сторонами продолжающегося в Йемене с марта 2015 года вооруженного противостояния, а также заинтересованными внешними игроками", - говорится в сообщении дипведомства.

Урегулирование ситуации в республике важно и для восстановления двусторонних связей России и Йемена. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в условиях продолжающихся боевых действий в Йемене и "фактического раскола страны" сотрудничество между двумя государствами по большинству направлений "остается замороженным".