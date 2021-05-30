Мужчина открыл стрельбу в Екатеринбурге

Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям, есть пострадавшие. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов", - сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что среди пострадавших сотрудник Росгвардии. Кроме того, с места происшествия госпитализировали ребенка.