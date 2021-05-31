В России за сутки выявили 8 475 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 475, до 5 071 917. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе (по 0%), в Еврейской автономной области (0,02%), в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва (по 0,04%). В частности, за сутки было выявлено 822 случая заражения в Санкт-Петербурге, 752 - в Московской области, 176 - в Ростовской области, 143 - в Воронежской области, 141 - в Нижегородской области.

Число вылечившихся возросло за сутки на 6 715. Всего уже выздоровели 4 684 585 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 813 пациентов в Санкт-Петербурге, 660 - в Московской области, 174 - в Ростовской области, 140 - в Воронежской области, 113 - в Саратовской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 265 831 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 339 против 355 днем ранее. Всего с начала эпидемии от инфекции умер 121 501 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,4%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 40 летальных случаев в Санкт-Петербурге, по 14 - в Нижегородской и Самарской областях, по 12 - в Свердловской и Воронежской областях.