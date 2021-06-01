Песков: Инспекторы из РФ проверили условия для возобновления сообщения с курортами Египта

Российские специалисты проинспектировали условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта, окончательное решение примет оперштаб правительства. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились. После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - сказал он.

Песков не стал говорить о точных датах возобновления авиасообщения. "Я не берусь предвосхищать. Даты - это прерогатива оперштаба", - сказал он.

О приезде группы российских экспертов для контрольной инспекции международных аэропортов курортных городов Египта сообщили в воскресенье ТАСС в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения.