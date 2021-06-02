В России зарегистрировали препарат "Лейтрагин", способный смягчить осложнения от COVID-19
Минздрав России зарегистрировал ингаляционный препарат "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в среду на сайте разработавшего препарат Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"25 мая ингаляционный лекарственный препарат "Лейтрагин", разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения Российской Федерации. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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