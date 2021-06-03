Три землетрясения произошли рядом с Курильскими островами

Сейсмологи в четверг зарегистрировали в море рядом с Курилами (Сахалинская область) три землетрясения магнитудой до 3,7. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясения зафиксированы рядом с южной группой Курильских островов. Глубина очагов составила от 31 до 170 км", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.