Три землетрясения произошли рядом с Курильскими островами
Сейсмологи в четверг зарегистрировали в море рядом с Курилами (Сахалинская область) три землетрясения магнитудой до 3,7. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясения зафиксированы рядом с южной группой Курильских островов. Глубина очагов составила от 31 до 170 км", - рассказали в филиале.
По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.
Лента новостей
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Председателем КНР Си Цзиньпином (ОБНОВЛЕНО)
В Азербайджане к армянским преступникам относятся нормально, а они нас не щадили – находившийся в армянском плену Хабиб Кязымов
Агдамская мечеть, Худаферинский мост, караван-сарай в Шеки, мавзолеи Низами и Момине-Хатун… - и все это создано умелыми руками (ФОТО)
Генпрокурор Верховного суда Турции побывал на подвергшихся ракетному обстрелу территориях в Гяндже (ФОТО)
В Азербайджане подготовлена госпрограмма в целях упрощения импортно-экспортных операций местной продукции
Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Проезд в электричке Баку – Сумгайыт можно оплачивать банковскими картами и платежными кольцами (ФОТО)
Visa, АЖД, Центробанк и Межбанк Азербайджана расширяют возможность бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах
Заложенные армянами в Карабахе многочисленные мины осложняют тушение пожаров - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)