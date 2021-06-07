Песков: Визит эмира Катара в Россию состоится после снятия ковидных ограничений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположение о том, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), поскольку не удалось согласовать его личную встречу с главой российского государства Владимиром Путиным. В беседе с журналистами в понедельник представитель Кремля заверил, что полноценный визит зарубежного лидера в РФ может пройти после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, конечно", - ответил Песков на вопрос представителей СМИ, правда ли, что эмир Катара не приехал на ПМЭФ из-за того, что не была назначена личная встреча с Путиным.

Представитель Кремля напомнил, что из-за пандемии коронавируса "продолжают действовать определенные ограничения в самых разных странах мира". "Эти ограничения просто не позволяли провести полноценный рабочий визит руководителя Катара в Российскую Федерацию", - пояснил пресс-секретарь президента. "Как только условия позволят, этот визит обязательно состоится", - заверил он.

Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц 4 июня приняли участие в пленарной сессии ПМЭФ по видео-конференц-связи. Президент России выступал на этой сессии очно.