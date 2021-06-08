В МИД РФ считают, что Лавров примет участие в саммите РФ - США в Женеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите РФ - США, который состоится 16 июня в Женеве. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исхожу из того, что да, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Но пока до конца не проведено согласование формата и состава".

Замминистра добавил, что согласование повестки и места встречи президентов также находится в работе. "Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД", - отметил он.

По словам Рябкова, участие посла РФ в США Анатолия Антонова и посла США в РФ Джона Салливана в саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена не исключено, но окончательного решения пока нет.

"Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решения с учетом того, что не согласован формат", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен войдет в состав американской делегации в Женеве.