В Сочи армянин расстрелял судебных приставов (ВИДЕО)

В Сочи армянин расстрелял троих судебных приставов.

Как передает Trend, кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы спрятались в ближайшем продуктовом магазине, а подозреваемый с ружьем в руках прогуливается рядом с трупами.

Российские СМИ сообщают, что приставы приехали к Вартану Кочьяну сносить его магазин - суд посчитал, что постройка не законна. Трое приставов вместе с техникой приехали к магазину, но хозяин встретил их с ружьем. Двоих он застрелил, третьему удалось убежать. Кочьян уже задержан полицией