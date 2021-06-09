В Сочи армянин расстрелял судебных приставов (ВИДЕО)
В Сочи армянин расстрелял троих судебных приставов.
Как передает Trend, кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы спрятались в ближайшем продуктовом магазине, а подозреваемый с ружьем в руках прогуливается рядом с трупами.
Российские СМИ сообщают, что приставы приехали к Вартану Кочьяну сносить его магазин - суд посчитал, что постройка не законна. Трое приставов вместе с техникой приехали к магазину, но хозяин встретил их с ружьем. Двоих он застрелил, третьему удалось убежать. Кочьян уже задержан полицией
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