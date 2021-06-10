Путин прибудет в Женеву непосредственно в день встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров с президентом США Джо Байденом - в среду, 16 июня. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Trend.

"[Путин прилетит в Женеву] в день переговоров", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства прибыть в Швейцарию накануне саммита или непосредственно в день встречи.