Число пострадавших при взрывах и пожаре на автозаправке в Новосибирске выросло до 35

Число пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске выросло до 35 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в экстренных службах.

Собеседник агентства сказал "Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Еще 15 пострадавших помощь оказана амбулаторно".

По его словам, состояние более 10 пострадавших оценивается как тяжелое. В экстренных службах добавили, что люди продолжают обращаться за помощью. Некоторых пострадавших в больницу доставили проезжавшие мимо машины.