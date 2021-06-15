Иордания принимает российских туристов, вакцинированных "Спутником V"

Российские туристы уже могут посетить Иорданию, для этого требуется сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию за 72 часа до вылета в королевство. Об этом сообщили ТАСС во вторник в консульском отделе посольства Иордании в Москве, передает Trend.

"Нужно за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест. Второй тест [нужно сдать] по прилете в аэропорт", - добавили в диппредставительстве.

Вместе с тем там указали, что если у человека есть сертификат о вакцинации, то второй тест сдавать не надо. Отвечая на вопрос, принимаются ли сертификаты о вакцинации "Спутником V", в посольстве ответили утвердительно.

В диппредставительстве указали, что карантин по прилете соблюдать не требуется, но в стране действует комендантский час с 23:00 до 06:00 (время совпадает с московским).

Как отметил собеседник агентства, прямого авиасообщения между двумя странами сейчас нет. "Можно прилететь транзитом. [Например], через Египет или Турцию", - добавил он.