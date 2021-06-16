Путин вылетел в Женеву, где состоится саммит РФ - США

Президент России Владимир Путин вылетел в Женеву, где в среду состоится саммит РФ - США. Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, самолет главы государства вылетел около часа назад, передает Trend.

Как сообщала ранее российская сторона, Путин должен прилететь в Женеву около 12:30 по местному времени и прибыть на виллу Ла-Гранж, где состоится его встреча с американским президентом Джо Байденом, примерно в 13:00. На беседу в узком и расширенном составах отведено примерно пять часов. Итоговая пресс-конференция главы российского государства запланирована на 19:00 мск.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.