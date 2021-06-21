"Автоваз" выведет бренд Lada в более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет

Модельный ряд Lada планируется обновить до 2026 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам президент компании Николя Мор.

"Сейчас, начиная с 2023 года по 2026 год, мы будем выходить в цикл обновления модельного ряда. Это будут абсолютно новые модели", - сообщил он.

Как рассказали в компании, наиболее продаваемыми моделями в мае этого года стали модели семейства Lada Granta - их продано 12,9 тыс. штук. На втором месте Vesta - 10,5 тыс. штук, на третьем - Largus с результатом 6,36 тыс. штук.

В 2021 году "Автоваз" начал продажи нового внедорожника Lada Niva Travel и обновленного семейства Lada Largus.

"Чтобы поддержать этот план, это обновление модельного ряда, мы сейчас проводим глубокую модернизацию своих производственных площадок. Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается и обновления, и модернизации нашей инжиниринговой базы", - добавил Мор.

Всего в мае "Автоваз" продал на российском рынке 38,3 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), что почти в 2,5 раза больше результатов мая 2020 года. С января по май 2021 года продажи составили 160,12 тыс. автомобилей, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.