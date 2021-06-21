В России выявили 17 378 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 378, до 5 334 204. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 8 361, до 4 878 333.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 440 против 450 днем ранее, до 129 801.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.