В России выявили 17 378 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 378, до 5 334 204. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 8 361, до 4 878 333.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 440 против 450 днем ранее, до 129 801.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.
Часть членов семей лиц, ранее примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, возвращена в Азербайджан - госкомитет
Никто из граждан Азербайджана больше не примыкает к зарубежным террористическим группировкам - госкомитет
Лента новостей
Азербайджан играет важную роль в политике Германии по диверсификации поставок энергоносителей - посол (Эксклюзив)
Часть членов семей лиц, ранее примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, возвращена в Азербайджан - госкомитет
Никто из граждан Азербайджана больше не примыкает к зарубежным террористическим группировкам - госкомитет
За период оккупации территорий Азербайджана армяне разрушили там все религиозные памятники - госкомитет
Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения Арменией лесов в Лачине - Генпрокуратура Азербайджана
Зангезурский коридор создаст огромные возможности для всех стран региона, в том числе Армении - эксперт
«Лаборатория Касперского»: каждый пятый пропускал рабочий видеозвонок под предлогом установки обновлений
Узбекистан, Австрия обсудили применение инновационных технологий в сфере производства сельскохозяйственных продуктов
Новый тренд в прессе - Azernews будет издаваться в трех различных дизайнах, и эта печатная версия будет доступна читателям в США, Великобритании, Китае и других странах
ЦИК: партия Пашиняна не добрала 0,08% голосов на выборах, чтобы единолично сформировать правительство (Обновлено)
Ереван должен отказаться от враждебного настроя и начать налаживать с соседями хорошие отношения - МИД Турции