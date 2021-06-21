Первые партии "Спутника Лайт" начнут выходить в гражданский оборот после 25 июня

Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начнут выходить в гражданский оборот после 25 июня. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Я думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем ее уже на рынок. Это будет идти через медицинские организации, соответственно, она будет доступна точно так же для вакцинальных пунктов. Сейчас, после 25-го числа (июня), начнут первые серии выходить в гражданский оборот", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".