В России лесные пожары охватили площадь более 64 тыс. га

Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади более 64 тыс. га, за сутки было ликвидировано 97 лесных пожаров на площади 1,1 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 97 лесных пожаров на площади 1 111 га. На 00:00 мск 22 июня на территории Российской Федерации действовало 98 лесных пожаров на площади 64 300 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Пожары тушат почти 4 тыс. человек, задействовано 740 единиц техники, 79 воздушных судов следят за обстановкой, еще 23 воздушных судна задействовано в тушении.