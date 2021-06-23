ФСБ России в рамках соглашения будет работать с США по выявлению хакеров

Россия будет работать с США в сфере выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов двух стран. Об этом сообщил на открытии IX Московской конференции по международной безопасности директор ФСБ Александр Бортников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены между нашими президентами. Так что, будем работать вместе, надеемся на взаимность", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая хакеры из группировки DarkSide взломали системы компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.