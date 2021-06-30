Парагвай получил очередную партию вакцины "Спутник V"

Очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Парагвай. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета La Prensa Libre, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Партию из 200 тыс. вакцин принимал министр здравоохранения республики Хулио Борба. Он отметил, что в четверг правительство сообщит, как будут распределяться полученные дозы препарата в рамках вакцинации.

"У нас гарантированы поставки 1,4 млн доз препаратов от коронавируса", - сказал Борба. По его словам, их доставка в страну позволит значительно ускорить вакцинацию населения.

Кампания по прививанию началась в Парагвае 22 февраля, однако она проходит очень медленно и неоднократно приостанавливалась из-за недостатка вакцин. До настоящего времени в стране с населением свыше 7 млн человек лишь чуть более 665 тыс. привиты хотя бы одной дозой препарата.

Первый случай заражения коронавирусом в Парагвае был подтвержден 7 марта прошлого года. Власти страны ввели карантин 10 марта того же года, затем его продлевали несколько раз.