Лавров: у РФ и Бахрейна есть взаимопонимание по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Россия и Бахрейн имеют полное взаимопонимание по стабилизации обстановки на международной арене, в частности на Ближнем Востоке. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть полное взаимное понимания тех задач, которые предстоит решать в рамках двусторонней повестки дня и совместных усилий по стабилизации обстановки на международной арене, прежде всего, конечно, на Ближнем Востоке и севере Африки, в зоне Персидского залива. Чем мы сегодня с вами и займемся", - сказал он.

"Бахрейн - наш давний, надежный партнер в арабском мире, отношения между нашими странами развиваются на принципах взаимного уважения, дружбы и учета интересов друг друга", - добавил Лавров.

Глава МИД Бахрейна в свою очередь отметил, что для него стало честью "предложение принять участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума в июне". "Для нас участие в этом мероприятии было весьма ценным и полезным. Мы приняли действительно активное участие в этом мероприятии и признательны российской стороне за то, что было возможным организовать это событие в таких непростых условиях, связанных с пандемией коронавируса, - подчеркнул министр. - Факт проведения этого мероприятия действительно отражает потенциал российских органов власти, а также отражает дух России".

Глава бахрейнского дипведомства выразил уверенность, что "российский дух способен сломить все вызовы на всех направлениях", и отметил, что Манама гордится дружескими отношениями с Москвой. "Отношения между нашими странами развиваются успешно во всех сферах и идут в русле тех договоренностей, о которых условились король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин", - резюмировал аз-Заяни.