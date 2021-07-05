В Сочи в результате ливней подтопило 59 частных домов и одну гостиницу

В Сочи в результате выпадения обильных осадков подтоплены 59 частных домовладений и одна частная гостиница, все эвакуированные ранее жители вернулись домой, сообщил ТАСС источник в понедельник, передает Trend.

"Вода зашла в 59 частных домовладений в Сочи и в одну частную гостиницу в Адлере", сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в городе развернуты пункты временного пребывания для жителей подтопленных территорий, но все ранее эвакуированные уже вернулись домой.