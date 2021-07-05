В Сочи в результате ливней подтопило 59 частных домов и одну гостиницу
В Сочи в результате выпадения обильных осадков подтоплены 59 частных домовладений и одна частная гостиница, все эвакуированные ранее жители вернулись домой, сообщил ТАСС источник в понедельник, передает Trend.
"Вода зашла в 59 частных домовладений в Сочи и в одну частную гостиницу в Адлере", сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в городе развернуты пункты временного пребывания для жителей подтопленных территорий, но все ранее эвакуированные уже вернулись домой.
Лента новостей
Государство всегда рядом с ними – репортаж из «Лагеря победителей» для детей шехидов Отечественной войны Азербайджана
Следующее судебное заседание по делу 13 членов армянской диверсионной группы назначено на 12 июля (ФОТО)
Минэкологии Азербайджана прокомментировало утверждения об уничтожении Галаджигского леса в Гусаре (Эксклюзив)
В Азербайджане переназначена инвалидность еще 16 лиц с истекшим сроком инвалидности в связи с военной травмой (ФОТО)
Российская компания «Возрождение» продолжает строительство комплекса селезащитных сооружений в Туркменистане
Молодежь азербайджанской диаспоры обратила внимание мирового сообщества на экологическую катастрофу на реке Охчучай
Последний визит Владимира Меньшова в Баку: Путь к мировой славе с Ичери шехер и исполнение мечты (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана обратился к бизнесменам в связи с членами семей шехидов и участниками Отечественной войны
Передача Азербайджану карт минных полей даст толчок безопасному развитию региона – российский политолог
Привитие двумя дозами вакцины обеспечивает высокую защиту от особо опасных штаммов коронавируса – ВОЗ (Эксклюзив)
Как выглядят сегодня Хосров и Ширин из XII века. Автор не дает готовых рецептов, но учит выбирать правильную дорогу... (ФОТО)
Королева Елизавета II понаблюдала за композицией "Хары бюльбюль" и выступлением карабахских скакунов (ФОТО/ВИДЕО)
Налоговое управление Израиля: До 2030 года в фонде национального благосостояния накопятся 8-10 млрд шекелей
Искусство мугама в России. Всемирно известный ханенде Алим Гасымов с ансамблем покорил Чеховский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО)
На освобожденных землях Азербайджана продолжаются масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры (ФОТО/ВИДЕО)