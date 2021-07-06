В России пропала связь с самолетом Ан-2

Самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, передает Trend.

"Пропал со связи самолет Ан-2. Подробности выясняем", - сказали в пресс-службе.

На борту самолета находятся 26 человек и шесть членов экипажа, добавили в ГУ МЧС.