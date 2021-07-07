Тела девяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили в среду в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Спасатели и волонтеры будут искать тела погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 до прилива, сообщили ТАСС в администрации поселка Палана. "Поисковые работы будут вестись до начала прилива в 18 часов. Транспортировать тела будут в Палану, все для опознания здесь есть. Ожидается прилет судмедэкспертов", - сказали в администрации.

Как сообщается на сайте правительства Камчатского края, к месту крушения направлены два вертолета для поиска обломков и тел погибших, а также исследования характера повреждения воздушного судна по обломкам, находящимся на берегу. "Сейчас идет отлив, мы опасаемся, что тела может унести в море. Поэтому в оперативном порядке принято решение о привлечении к поискам водолазной службы, которая прибудет на место крушения самолета", - отметил зампредседателя правительства края Сергей Миронов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что в поиске также задействованы наземные силы спасателей и волонтеры. Для определения характера погружения самолета в воду к поискам привлечено маломерное судно, после чего будет принято решение о транспортировке плавкрана. В районе Паланы сегодня сильный ветер и волны до 1,5 м.