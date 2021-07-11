На востоке России за сутки произошло пять землетрясений
Сейсмологи зарегистрировали за последние сутки в водной акватории Сахалинской области пять землетрясений магнитудой до 4,8. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Четыре землетрясения магнитудой от 3,7 до 4,8 произошли в Тихом океане рядом с Курильскими островами (Сахалинская область). Еще одно зафиксировано рядом с юго-восточным побережьем Сахалина, магнитуда - 2,0", - рассказали в филиале.
По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.
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