Россия получила право экспорта рыбы во Вьетнам

Россельхознадзор получил доступ для российской рыбопродукции на внутренний рынок Вьетнама. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в Россельхознадзор поступила информация о том, что департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) утвердил список российских предприятий, которым предоставлено право экспортировать рыбную продукцию во Вьетнам", — сообщили в пресс-службе.

В этот перечень включены 11 российских компаний, которым впервые будет доступна возможность отправлять непереработанную рыбопродукцию для реализации на внутреннем рынке Вьетнама. Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта рыбы и морепродуктов во Вьетнам, сказали в пресс-службе.