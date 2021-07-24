Шойгу обсудил с главой МО Таджикистана совместные меры в связи с ситуацией в Афганистане
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо обострение ситуации в Афганистане. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан", - сказали в ведомстве.
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