Шойгу обсудил с главой МО Таджикистана совместные меры в связи с ситуацией в Афганистане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо обострение ситуации в Афганистане. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан", - сказали в ведомстве.