Группа "Аэрофлот" в июне увеличила перевозки в 3,9 раза

Группа "Аэрофлот" в июне этого года перевезла 4,6 млн пассажиров, что в 3,9 раза больше, чем в июне 2020 года. Снижение к уровню допандемийного 2019 г. составило 17,8%. Об этом говорится в сообщении перевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общий объем перевозок составил 4,6 млн пассажиров, что в 3,9 раза выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 17,8% ниже показателя 2019 года, - отметили в "Аэрофлоте". - На внутренних линиях перевезено 3,9 млн пассажиров, что в 3,5 раза выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 29,9% выше показателя 2019 года".

Головная компания группы - "Аэрофлот" - увеличила пассажиропоток в июне в четыре раза, до 2,1 млн пассажиров.

Авиакомпания "Россия" увеличила пассажиропоток в 5,4 раза, до 1,1 млн человек, лоукостер "Победа" перевез 1,4 млн пассажиров, увеличив перевозки в 3,2 раза относительно июня 2020 года.

"Пассажирооборот увеличился в 10,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и снизился на 39% по сравнению с 2019 годом. Предельный пассажирооборот увеличился в 6,6 раза по сравнению с показателем 2020 года и снизился на 37,9% относительно 2019 года", - отметили в компании.