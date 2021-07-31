Российский истребитель упал в акватории Охотского моря

Самолет Су-35С упал в Хабаровском крае в результате отказа двигателя при выполнении учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался и выжил. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В пресс-службе отметили, что по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря.

"Расследование происшествия проводит комиссия Восточного военного округа", - подчеркнули в ВВО.