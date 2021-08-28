Три человека погибли при пожаре в больнице в Ярославле

Три человека погибли в результате пожара в реанимационном отделении в больнице в Ярославле. Об этом сообщили в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находившиеся на аппарате ИВЛ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание произошло в больнице № 3. Сейчас точные причины пожара выясняются. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.

Причиной смерти пациентов в больнице в Ярославле стало отключение ИВЛ из-за пожара, сообщил источник.

"В результате пожара произошло отключение электричества. В связи с этим аппараты ИВЛ перестали работать, три человека которые были к ним подключены, умерли", - сказал собеседник агентства.