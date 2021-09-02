Новак: Россия в полном объеме нарастила добычу в августе по сделке ОПЕК+

Компании России в полном объеме нарастили добычу в августе в соответствии с квотами сделки ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"У нас в августе месяце добыча должна вырасти на 100 тыс. баррелей по отношению к июлю. Мы лимиты, которые раздавали компаниям, они на 100 тыс. выше, чем в июле месяце", - отметил он.