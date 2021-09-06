В России выявили 17 856 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 856, до 7 030 455. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 276. Всего уже выздоровели 6 285 007 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 790 против 793 днем ранее. Всего от инфекции умерли 187 990 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,67%, следует из данных штаба.