До трех увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме в Россия

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Ельце увеличилось до трех человек, сообщили в администрации Елецкого района, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Обнаружены еще два тела. Одна из них извлечено", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, обнаружены тела ребенка и взрослого. Под завалами может оставаться еще один взрослый.

Ранее сообщалось об одном погибшем. При этом в МЧС отмечали, что спасатели продолжают искать под завалами трех пропавших после взрыва жильцов.