До трех увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме в Россия
Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Ельце увеличилось до трех человек, сообщили в администрации Елецкого района, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Обнаружены еще два тела. Одна из них извлечено", - сказал собеседник агентства.
По уточненным данным, обнаружены тела ребенка и взрослого. Под завалами может оставаться еще один взрослый.
Ранее сообщалось об одном погибшем. При этом в МЧС отмечали, что спасатели продолжают искать под завалами трех пропавших после взрыва жильцов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Руководитель сайта задержан с поличным при получении взятки у должностного лица - Генпрокуратура Азербайджана
Компании из стран Тюркского совета готовы реализовать в Карабахе проекты во всех областях – Багдад Амреев
Уникальная мечеть в Гяндже – определение времени по исчезающей тени, минбар без единого гвоздя… (ВИДЕО)
Бакинская встреча министров Тюркского совета – важный шаг для увеличения взаимных инвестиций – Торгово-промышленная палата Турции