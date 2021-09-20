Импорт нефти из России в Китай за январь - август вырос до $25,1 млрд

Стоимость закупленной Китаем у России нефти в январе - августе увеличилась в годовом исчислении на 30,4%, до $25,1 млрд. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из статистики, опубликованной на сайте ведомства, динамика оказалась на 7 процентных пунктов выше, чем за январь - июль. Несмотря на рост импорта в стоимостном выражении, за восемь месяцев физический объем ввезенного из РФ в Китай энергоносителя уменьшился на 7,3%, до 52,92 млн тонн.

Согласно опубликованным данным, Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай. Первое принадлежит Саудовской Аравии, которая за январь - август продала КНР 58,49 млн тонн за $27,26 млрд (рост на 4,8% и 47% соответственно).

Следом за РФ идут Ирак (36,6 млн тонн за $16,75 млрд), Оман (29,94 млн тонн за $13,89 млрд) и Ангола (26,13 млн тонн за $12,38 млрд). Соединенные Штаты продолжают занимать десятую строчку (9,94 млн тонн за $4,73 млрд).

Россия в 2020 году заняла второе место после Саудовской Аравии в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай. За 12 месяцев Пекин закупил у Москвы более 83,4 млн тонн нефти примерно за $27,6 млрд. Саудовские поставщики за этот период приобрели 84,9 млн тонн за 28 млрд долларов.