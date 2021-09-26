Путин планирует скорую встречу с Лукашенко

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму, сообщил о планах провести в ближайшее время встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает Trend со ссылкой на AİF.ru.

«Я регулярно встречаюсь с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь», – сказал российский лидер.

Ранее глава белорусского государства , рассказал что Путин прилетит в Минск в октябре. По его словам, визит президента России на саммит СНГ согласован. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил намерение главы Кремля посетить с визитом белорусскую столицу в следующем месяце.