Путин планирует скорую встречу с Лукашенко
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму, сообщил о планах провести в ближайшее время встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает Trend со ссылкой на AİF.ru.
«Я регулярно встречаюсь с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь», – сказал российский лидер.
Ранее глава белорусского государства , рассказал что Путин прилетит в Минск в октябре. По его словам, визит президента России на саммит СНГ согласован. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил намерение главы Кремля посетить с визитом белорусскую столицу в следующем месяце.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку 26 и 27 сентября в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов
Грамотное госуправление - главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в Отечественной войне – экс-министр
Международные организации должны расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий - депутат
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство