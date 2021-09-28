Московские экспортеры презентуют свою продукцию на "Экспо" в ОАЭ

Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет для столичных компаний многоотраслевую бизнес-миссию в ОАЭ с 12 по 14 декабря. Отобранные экспертной комиссией предприятия представят свою продукцию зарубежным закупщикам и потенциальным деловым партнерам в рамках всемирной универсальной выставки "Экспо" в Дубае. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Бизнес-миссии проводятся для московских экспортеров с 2019 года. Только в этом году для них организуют около 40 таких мероприятий - в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн. А кроме того она предполагает участие в крупнейшей международной выставке, которая объединяет десятки стран мира", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Подать заявку на участие можно до 5 октября включительно на сайте МЭЦ.

Проведение "Экспо-2020" в Дубае в связи с пандемией коронавируса было перенесено на этот год. Выставка открывается 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года. Для посетителей будет работать около 400 национальных и тематических павильонов. Отдельный блок программы посвящен развитию предпринимательского дела - всемирная выставка станет площадкой для налаживания бизнес-коммуникаций и продвижения товаров на международных рынках.

Московский экспортный центр организует для участников бизнес-миссии переговоры с потенциальными покупателями, обеспечивает услуги переводчиков, информационное сопровождение. Для Москвы сотрудничество с ОАЭ является важным направлением в том числе с точки зрения поддержки столичных экспортеров. В текущем году уже проведено две бизнес-миссии в онлайн-формате, а также поддержано участие компаний города в двух ведущих выставках ОАЭ - The Big 5 и Gitex, уточняется на портале.

В этом году Россия подала заявку на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" в Москве.