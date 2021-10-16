Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали у берегов Камчатки
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в акватории Камчатского залива. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Землетрясение произошло в точке с координатами 55,38° северной широты, 162,37° восточной долготы, на глубине 36 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива, в 95 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении.
В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.
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