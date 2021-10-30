Умер советский диктор Игорь Кириллов

Советский и российский диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу Первый канал.

"Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время", - заявил ведущий эфира телеканала.

Причина смерти не сообщается. Однако по информации помощник Кириллова Сергея Рублева, диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.

Рублев подтвердил факт смерти легендарного телеведущего. "У него были, как и у всех людей пожилого возраста, возрастные хронические заболевания", - сказал собеседник ТАСС.

"Образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать", - добавил ведущий.

Российский телеведущий, народный артист СССР (1988) Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года. С 1968 по 1989 год вел программу "Время", в это же время был художественным руководителем отдела дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В 1977 году он стал лауреатом Государственной премии СССР (1977).

Кириллов исполнил эпизодические роли в фильмах "Девичья весна" (1960, режиссеры Вениамин Дорман и Генрих Оганисян), "Семь дней с русской красавицей" (1991, Георгий Делиев и Евгений Корженков), "Зависть богов" (2000, Владимир Меньшов), "Парк советского периода" (2006, Юлий Гусман) и др.