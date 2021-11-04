В России зафиксировали 1 195 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 195 против 1 189 днем ранее, до 243 255. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала эпидемии, предыдущий максимум был зарегистрирован в среду. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 40 217, до 8 673 860. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 31 928, до 7 477 366. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,2% от общего числа заразившихся.